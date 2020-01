Vinculan a Zapata con la compra de taladros petroleros

Ofertas para adjudicarse el tren metropolitano de Cochabamba y gestiones para la compra de los taladros que ahora están en polémica, son dos de las acusaciones que pesan contra Gabriela Zapata, que supuestamente utilizó algunas oficinas públicas para hacer negocios. Las acusaciones están dentro de las declaraciones prestadas por su exsocio, Dennis Grundy Ríos, que fue presentado como testigo clave de la Fiscalía.“En agosto de 2015, alrededor de las 7:00 se reunió con gente de Hyundai por el tema del tren metropolitano de Cochabamba (...); según ella, estaba un directivo de la empresa que llegó de afuera, sospecho que Hyundai le dio dinero porque el día de la firma entre el Gobierno y JOCA, ella dijo que cumplió su parte”, refiere la declaración de Grundy Ríos, quien debe declarar hoy ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, que lleva el caso.El Gobierno adjudicó a la empresa española JOCA la construcción de este transporte por un valor de $us 537 millones; Hyundai observó ese proceso y, según las publicaciones de ese entonces, la ‘gigante’ coreana era la segura adjudicataria de la obra en Cochabamba.Pero no es el único caso, el exsocio también se refiere a la compra de taladros petroleros y la versión se vincula a la reciente denuncia que realizó el senador Ócar Ortiz (UD) de un proceso de compra en 2015.Grundy Ríos refiere que en julio de ese año, en un hotel de la zona sur de La Paz, Zapata se reunió con tres personas que eran representantes de una empresa china. “Mencionaron la licitación de taladros para YPFB y que la empresa Honghua era la número tres del mundo, pasado un tiempo mencionó que el negocio iba y que tenían que pagar un monto para empezar las gestiones de $us 50.000 que se le entregó a la señora Zapata”, señala la declaración.Según la denuncia del senador Ortíz, la empresa Honghua se ubicó en segundo lugar en la primera licitación que lanzó el Gobierno, en abril de 2016. Según Grundy Ríos, “hubo otra empresa extranjera que ofreció más dinero”