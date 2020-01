Chile baja en 15% paso de autos robados a Bolivia

De enero a la fecha, la cantidad de vehículos robados en la provincia chilena de El Loa y traidos a Bolivia, cayó en un 15%, según cifras del Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) del lado chileno.



La policía de Carabineros de Chile ha intensificadon la recuperación de autos robados debido "al mejoramiento y labor cooperativa entre nuestra sección y el trabajo en fronteras, con la contención de quienes intentan sacar vehículos por pasos no habilitados", comentó Eduardo Mendoza, teniente a cargo de esa sección de Carabineros.



Según informa el diario "El Mercurio" de Calama, uno de los factores que inciden en esta tenencia a la baja de robos es la "geo referenciación" del delito. Lo que implica que desde hace algún tiempo "conocemos y patrullamos las rutas no habilitadas", precisó.



Se explica que aumentó en 41% la recuperación de vehículos. Esto se explica porque ha habido “un esfuerzo conjunto" del Gobierno regional se ha comenzado una iniciativa de cierre de pasos no habilitados por donde circulan quienes se dedican al comercio ilegal y sustracción de vehículos hacia el extranjero", advirtió el uniformado.



El reporte de Carabineros indica que "gran parte de las bandas sacan camionetas y automóviles por pasos no habilitados". Se anticipa trabajos de inteligencia para evitar el paso, sobre todo en la población de Uyuni, en el lado boliviano.