Caravana decide parar en Ayo Ayo ante el mal clima

La caravana de personas con discapacidad decidió quedarse en Ayo Ayo. Llovió desde las 04.00 de la madrugada en la carretera entre La Paz y Oruro, hecho que impide que avancen. Solicitan ayuda con ropa, frazadas y carpas.



"Hemos decidido quedarnos, no hemos pensado que la lluvia iba a afectarnos tanto, todo está mojado, se ha inundado y esperamos secar las colchas y todo lo que se ha mojado. Se demora nuestra llegada a La Paz, hoy suspendemos y mañana esperamos avanzar a La Paz", dijo a EL DEBER el ejecutivo regional de las personas con discapacidad de El Alto, César Ugarte.



Conoce más: Discapacitados reinician su movilización por bono



La movilización reinició ayer en Patacamaya y avanzó cerca de 20 kilómetros hasta el poblado donde actualmente están. Lograron cobijo en una escuela, pero por las labores escolares tuvieron que quedar a la interperie.



"Estamos pidiendo que nos ayuden con otra unidad educativa, no tenemos donde cobijarnos. Somos casi 400 personas y algunos de nuestros compañeros están enfermos, tienen frío y necesitan la ayuda de la población", agregó el dirigente.



Lea también: Iglesia pide atender a las personas con discapacidad



Solicitó que la población pueda ayudar y anticipó que podrían llegar el jueves o viernes, debido a que el clima impide su rápido avance. "No hay ningún acercamiento, las autoridades no se han comunicado y hasta ahora no hay una propuesta a nuestro bono de 500 bolivianos", concluyó.