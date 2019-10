Francés Jacques Audiard, Palma de Oro en Cannes

‘Dheepan‘, un film que cuenta la historia de un inmigrante político de Sri Lanka que viaja hasta París con su familia huyendo de la violencia de su país, se llevó este domingo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.



El film fue dirigido por el francés Jacques Audiard.



En otra categoría, el taiwanés Hou Hsiao-Hsien ganó el premio al mejor director por su película "The Assassin", sobre una sicaria en la China de la dinastía Tang.



Ambientada en el siglo IX, la película cuenta la historia de una pequeña de diez años secuestrada para ser adiestrada en el arte de matar.



El premio del Jurado fue para Yorgos Lanthimos, con la cinta "The Lobster", una historia de amor situada en un futuro cercano y distópico donde los solteros son detenidos e ingresados en un hotel en el que están obligados a buscar pareja en un plazo máximo de 45 días.



Vea aquí un fragmento de la ganadora de la Palma de Oro, "Dheepan",

Lista oficial de los ganadores de Cannes



- Palma de Oro: "Dheepan", de Jacques Audiard (Francia).



- Gran Premio del Jurado: "Saul fia" ("Son of Saul"), de László

Nemes (Hungría).



- Mejor dirección: Hou Hsiao-Hsien (Taiwán) por "The Assassin".



- Premio del Jurado: "The Lobster", de Yorgos Lanthimos (Grecia).



- Mejor actor: Vincent Lindon (Francia), por "La loi du marché".



- Mejor actriz (compartido): Rooney Mara (Estados Unidos) por "Carol"

y Emmanuelle Bercot (Francia) por "Mon roi".



- Mejor guion: Michel Franco (México) por "Chronic".



- Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "La tierra y la sombra",

de César Augusto Acevedo (Colombia)



- Palma de Oro al mejor cortometraje: "Waves" 98", de Ely Dagher