Evo afirma que Bolivia no está en crisis y augura buenos indicadores

El presidente Evo Morales afirmó este martes que el país no está en crisis, pese a la rebaja del precio internacional del crudo que afectará un poco a la macroeconomía nacional.



“Bolivia no atraviesa una crisis económica, evidentemente la rebaja del precio del petróleo afecta. Si estaríamos en crisis estaríamos quitando los beneficios sociales, quitando salarios, no habrían bonos para niños ni para mujeres embarazadas”, dijo Morales.



Añadió que este año Bolivia encabezará el crecimiento económico en Sudamérica y ocupará el segundo peldaño en la lista de países de toda América.



“Yo estoy seguro que este año en crecimiento económico en Sudamérica, Bolivia va a ser el primero y segundos en toda América, en nuestro continente. Eso no se ha visto nunca", acotó el jefe de Estado.



PIB de Bolivia



El Producto Interno Bruto de Bolivia crecerá este año un 5%, según la proyección oficial.