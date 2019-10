Evo confirma que tuvo un hijo con Zapata y revela que el bebé falleció

El presidente Evo Morales confirmó el viernes que tuvo una relación con Gabriela Zapata Montaño, con quien tuvo un hijo que falleció y que por problemas se distanciaron hasta la fecha.



En la oportunidad, el mandatario descartó tráfico de influencia con Zapata, que actualmente es la gerente comercial de la firma china CAMC, que se adjudicó millonarios proyectos en Bolivia.



La aclaración de Morales fue dada en la ciudad de Santa Cruz después de la inauguración de la unidad de "isomerización" de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz.



"A Gabriela Zapata la conocí en 2005, es verdad que fue mi pareja por dos o tres años, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente por nuestra mala suerte ha fallecido; después de algunos problemas nos distanciamos, no he sabido nada de ella, hasta esta mañana cuando la llamé y me dijo que estaba casada", dijo Morales en conferencia de prensa.



Niega tráfico de influencias



En cuanto a la denuncia de tráfico de influencias, Morales afirmó que no sabía que Gabriela Zapata Montaño era gerente de CAMC, ya que desde 2007 cortó todo contacto con ella.



“CAMC no cumplió con Bolivia y decidimos ejecutar la boleta de garantía, yo no sabía que esta señora trabajaba en esta empresa y si hay tráfico de influencias no ejecutaríamos la boleta de garantías de esta empresa”, explicó el jefe de Estado.



,

#Úrgente Evo confirma que tuvo un hijo con Gabriela, que murió en 2007, y niega tráfico de influencias pic.twitter.com/3cEg5OTIcj— EL DEBER (@diarioeldeber) febrero 5, 2016 n n n n