Los Vengadores piden no votar por Donald Trump

No se trata de una campaña a favor de Hillary Clinton pero sí en contra de su rival, Donald Trump. Algunos de los actores más famosos de los Estados Unidos, encabezados por el elenco de Los Vengadores (The Avengers) de Marvel publicaron un video pidiendo a la gente que vaya a votar en las elecciones del 8 de noviembre en EEUU pero que cuando lo haga no escoja al polémico magnate.



Robert Downey Jr., Scarlet Johansson, Don Cheadle, Mark Ruffalo, Julianne Moore, Keegan-Michael Key, Yvette Nicole Brown, Leslie Odom Jr., Taran Killam, Clark Gregg, Bradley Whitford, Martin Sheen, Colbie Smulders, Neil Patrick Harris, participan en el video.



El spot es dirigido por Joss Whedon. el hombre que inició el Universo Cinematográfico de Marvel y que estuvo detrás de la primera entrega de Los Vengadores en el cine.



Trump no es mencionado en ninguna parte del spot pero se hace referencia a algunas de sus palabras famosas (como la conocida "Estás despedido" usada en su reality "El Aprendiz") y algunas de sus discutidas propuestas, como la inmigración.



"Es un cobarde y abusador racista que podría dañar para siempre nuestra estructura social", dice Don Cheadle, actor negro que interpreta a Máquina de Guerra en la formación de Los Vengadores, en referencia al candidato republicano.



Como cierre, los actores prometen a los futuros votantes que de lograr éxito en la gran pantalla Mark Ruffalo, Hulk en las películas de Marvel, se desnudará en su próxima película.



Mire en la parte de arriba el video (en inglés con la opción de activar la traducción automática de los subtitulos al español).