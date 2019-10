Tu postura al volante habla de tu personalidad

Este conductor por lo general aprendió a conducir en una escuela de manejo y procura siempre mantener las manos "10 y 10" y no ha perdido ese hábito porque le gusta hacer las cosas de forma correcta. Este tipo de persona pone mucha atención a los detalles y a las reglas de juego. Para él las cosas no valen la pena si no se hacen bien. Su personalidad es sinónimo de éxito en la vida