Cae padre que encadenaba a su hijo menor

“Mi hijo siempre fue un niño desobediente, pero yo no llevé a encadenarlo al supermercado. No soy de ese tipo de personas para castigar así a un hijo, yo quería presentarme pero no encontré abogado, pero ahora que estoy aquí las cosas se van a aclarar”, dijo E.A.Ch.V. (36), en un corto diálogo con los medios de comunicación después de haber sido arrestado por oficiales de la Felcv de Montero.

El detenido es el papá del menor que fue encontrado, a las 18:30, el domingo 8 de mayo, con una cadena asegurada con un candado en el tobillo de su pierna izquierda en un parqueo de un conocido supermercado ubicado en la zona norte, y ayer no dio muestra de arrepentimiento por el abuso al que sometía a su primogénito.



El caso conmocionó a la ciudadanía por la crueldad con la que actuaba el padre para corregir la conducta del menor.

Operativos

Desde el domingo, el sujeto se convirtió en la persona más buscada por la Policía. Sobre él pesa la acusación de violencia intrafamiliar en contra de su propio hijo. La Felcv realizó varios operativos por los barrios Pampa de la Madre y el barrio Municipal, sin ningún resultado; el abusador se había puesto a buen recaudo.



Sin embargo, las tareas de inteligencia continuaron y fue ayer que los investigadores ubicaron el inmueble en la calle Cochabamba, donde el buscado, se ocultaba en un dormitorio, bajo la complicidad de algunos familiares. Al momento de su arresto, el sujeto no opuso resistencia, indicó Ángel Morales Calzadilla, director departamental de la Felcv, que llegó hasta Montero para presentar al arrestado.