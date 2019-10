4 venenos que afectan tu relación de pareja

El doctor John Gottman y su equipo de la Universidad de Washington, estudió a más de 3 mil parejas a lo largo de 40 años y asegura que puede predecir, en un 90%, si dos personas permanecerán unidas o no.



Estos son algunos de los problemas que observa en las relaciones de pareja y asegura que se pueden "curar" a tiempo, pero si no lo logran es probable que terminen distanciándose:



1. La crítica. Apuntar los defectos de tu pareja todo el tiempo es muy nocivo. Puede sentir que es un ataque a su personalidad o su naturaleza.



2. Desprecio. Es el mayor presagio del fracaso de una relación y suelen empezar de una manera imperceptible. Préstale atención a indicios reveladores como el sarcasmo, los insultos, las burlas y la ridiculización.



3. Estar a la defensiva. Al sentirse atacado en una relación, la reacción habitual es proteger tus sentimientos, ya sea aislándote o con arranques de ira. Pero si siempre estás en esa actitud, puedes causar daños irreversibles a tu relación.



4. El silencio. Muchas veces es bueno quedarse callado en vez de pelear, pero una vez que pase la furia deberían dialogar. Desconectarse no es la solución para un problema y puede hacer que la relación se enfríe.



¿Cómo liberarse de este cuarteto de "venenos"?



Piensa en positivo sobre tu pareja y en vez de repasar mentalmente todos sus defectos, concentrándote en lo bueno.



Cuando estén por discutir, es mejor que se tomen 20 minutos para reducir el ritmo cardíaco, leer un libro o salir a caminar. Una vez que estén calmados podrán dialogar sin pelear.