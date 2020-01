El sistema pone en riesgo el trabajo de Cenvicruz

Los males que han convertido a las cárceles del país en una bomba de tiempo, como la mora judicial, el excesivo número de detenidos preventivos y el hacinamiento, amenazan con afectar el modelo de reintegración de justicia penal juvenil, que en noviembre cumplirá su tercer año de aplicación a través del Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), el segundo espacio con estas características que hay en Bolivia. El otro es Kalahuma, en La Paz.



En las cárceles del país, al menos 7 de cada 10 detenidos no tienen condena, indicador que deja al descubierto el problema de la retardación de justicia. Cenvicruz está a punto de llegar a esta cifra, ya que actualmente 6 de cada 10 internos son preventivos.



El fin de semana pasado, esta situación demostró las consecuencias que se pueden generar, ya que una pelea a raíz de un conflicto entre condenados y preventivos -la más grande registrada hasta el momento en Cenvicruz-, provocó la movilización de la Policía y encendió las alertas de las autoridades.



Otro ejemplo de que la realidad carcelaria nacional se ha comenzado a reflejar en Cenvicruz, es lo que está viviendo un interno de 17 años que fue detenido preventivamente acusado de homicidio culposo, luego de que su arma de caza se disparara accidentalmente y acabara con la vida de su mejor amigo. El juez que conoció su caso lo envió preventivamente a Cenvicruz, donde está desde hace dos meses sin ser condenado.



Los abogados de Cenvicruz, que hacen el seguimiento a los casos, apuntan una observación más a esta situación y es que la condena del adolescente, si es hallado culpable, solo será de seis meses, tiempo que no aplica para que sea privado de su libertad. “Deberían darle alguna de las medida diferenciadas en la ley”, opinó uno de los juristas.



El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, dijo que tener demasiados adolescentes cuya condición jurídica no está resuelta, provoca roces entre los mismos internos y hace difícil el trabajo diario de los educadores.



Isabel Estívaris, directora del centro, espera que estas situaciones se resuelvan y aclara que si bien la capacidad de Cenvicruz es para 140 internos divididos en dos pabellones, hay un espacio para 30 personas más, que está listo para ser utilizado si la cantidad de internos se incrementa. Datos sobre la realidad de Cenvicruz indican que el crecimiento vegetativo anual es de más del 200%. Actualmente hay 128 internos, entre los condenados y los preventivos.



Consultado sobre esta situación, el presidente de los magistrados cruceños, Emerson Figueroa, señaló que si el sistema no acompaña el trabajo de Cenvicruz, también se fallará como ocurrió con Palmasola, donde por la falta de medios y de recursos no hay una verdadera rehabilitación. “Esto lamentablemente pasará si Cenvicruz no es atendido adecuadamente”, opinó el juez.



Desde el centro

EL DEBER pudo ingresar al centro, situado en la jurisdicción de El Torno, donde están los adolescentes con responsabilidad penal atenuada, espacio que desde el año pasado recibe internos preventivos.

A diferencia de una anterior visita al centro, con solo mirar el movimiento de los jóvenes en los alrededores del lugar uno se puede dar cuenta del incremento de su población.



En los talleres de tejido, talabartería y carpintería, en la granja de chanchos, gallinas y el huerto, numerosos adolescentes trabajan y aprenden un oficio para cuando salgan.



Otros aprenden música y estudian. Así transcurren los días de los adolescentes, que al percatarse de la presencia del Diario Mayor dicen que todo está en calma y que pronto volverán con sus familias



El Alcalde de El Torno quiere una universidad

El alcalde de El Torno, Gerardo Paniagua, quiere que Cenvicruz se cierre y que en esos terrenos se pueda construir una universidad para la gente de la comuna.



“Pareciera que no hay un buen manejo de los internos”, comentó el burgomaestre, que observa una falta de recursos para hacer un mejor trabajo con los adolescentes.



Las personas que viven en los alrededores del centro, según Paniagua, también temen que los internos se escapen y puedan hacerles daño.

Sin embargo, Margarita, una mujer que vive cerca de Cenvicruz y que recorre la zona a pie, dijo que al principio la gente temía una posible fuga o que los policías maltraten a los presos. “Ahora todo es tranquilo, nos damos cuenta de que está esa cárcel cuando vemos pasar los vehículos de la Gobernación”, comentó la mujer.



Otras personas consultadas por EL DEBER en algunas comunidades cercanas al centro, como Roberto Zelada, Carmen Terrazas y Eusebia Montaño, indicaron que un centro de presos como Cenvicruz debe ser seguro y pidieron a la Policía dar mayor seguridad al lugar para evitar fugas.



Sabino Guzmán, comandante departamental de la Policía, se limitó a indicar que se reforzarán los controles en el perímetro externo y que el trabajo que se hace en Cenvicruz, por ley corresponde a la Gobernación.