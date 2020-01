Los protagonistas del ‘Zapatazo’ están lejos de sus casas y familias

Cuando casi a la medianoche del 3 de febrero de 2016 Carlos Valverde pronunció el nombre de Gabriela Geraldine Zapata Montaño y lo ligó al del presidente Evo Morales, varias vidas comenzaron a cambiar. Mostró un certificado de nacimiento que atestiguaba que ambos habían tenido un hijo y una separata de prensa en la que ella aparecía como gerente comercial de la Camc, una firma china que tenía contratos con el Estado por más de $us 500 millones. Solo 18 días más tarde, Evo Morales perdió su primera elección desde el 2005, antes de fin de mes Zapata estaba detenida y Carlos Valverde partiría en poco tiempo más a un autoexilio en Buenos Aires.

Otros nombres, el de Pastora Cristina Choque y el de Jimmy Ysrael Morales Cuba, pronto se hicieron conocidos. Hoy, Zapata, Valverde, Choque y Morales comparten un destino parecido: los cuatro están lejos de sus casas y prácticamente aislados de sus familias. El único que mantiene su libertad es Valverde.



De los detenidos a la espera de un juicio por seis cargos, la que en mejores condiciones está es Gabriela Zapata. Verla en el patio del penal femenino de Miraflores es casi un milagro. Pasa casi todo el día en las oficinas de la cárcel, un cuarto pequeño en la planta alta, donde hay sillones y televisión. Sus compañeras de encierro aseguran que ella no hace ‘labor social’, trabajos de cárcel obligatorios para otras reclusas. Ella paga para no hacerlos. Cuando cae la noche, la exnovia de Evo Morales vuelve a ser como todas. Le toca compartir una pequeña celda, donde hay un colchón sobre el piso de ladrillo, y un reguero de bolsas donde la mujer que vivía en uno de los barrios más ricos de La Paz guarda zapatos y ropa de lujo.



Personas que la han visitado aseguran que no come con las demás reclusas porque es blanco de insultos, que tiene una enfermedad que le exige alimentación diferenciada y que pese a lo orgullosa y a veces caprichosa que aún es, tiñe su cabellera en los mismos salones de la cárcel.



Dicen que está sola, que el único nexo con el mundo exterior es su abogado, Jorge Marcelo Tamayo, que está alejada por decisión propia de su familia, que les grita y les reclama atención cada vez que tratan de acercarse.

Olvidados

A Choque y a Morales les va peor. La exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia está en la cárcel de Obrajes y su soledad es más rotunda que la de Zapata. No quiere hablar, pero se pudo saber que a Choque le duele estar alejada de sus hijas, que se preocupa al saber que ellas van de casa en casa, que el dinero se acabó hace meses y que su madre se parte entre tratar de ayudarla y cuidar a sus nietas. Su marido, harto de no conseguir trabajo en La Paz, de sentirse marcado por un caso en el que la acusada es su mujer, se fue a buscar trabajo en las provincias y no hay mucho contacto.



Morales está peor. El exchofer de Gestión Social, preso por depositar $us 10.000 en la cuenta de Zapata y servirle de chofer, recibe pocas visitas en el penal de San Pedro. Aseguran que no tiene recursos ni para comer y se gana la vida cantando en algún rincón de San Pedro para poder obtener algo de dinero.

Valverde dice que no se puede quejar. Está lejos de sus hijos y de sus nietos, pero acompañado de su esposa.

La entrevista que dio Zapata

Cuando se grita para intentar que Zapata aparezca en el patio de Miraflores y así hablar con ella, aparece otra rea que pregunta para qué se la busca con cierta voz intimidante. Luego se pierde en las oficinas con la promesa de buscarla, pero no vuelve a salir.



Zapata fue detenida el 26 de febrero de 2016 y fue imputada por una decena de delitos, entre los que se encontraban enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias, falsedad material y ejercicio indebido de la profesión. Cuando en julio se presentó la acusación formal, esos cuatro delitos fueron desestimados y quedó procesada por asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, contribuciones y ventajas ilegítimas, uso indebido de bienes y servicios públicos, falsedad ideológica, y uso de instrumento falsificado. La comisión de fiscales llegó a la conclusión de que no traficó influencias para beneficiar a la Camc. Ahora se espera que el juicio oral en su contra comience a mediados de marzo.

Antes de eso, hoy a las 21:00, Zapata reaparecerá en televisión en una entrevista que difundirá la red ATB.



Consultado sobre el contenido, Jaime Iturri, director de la red televisiva, explicó que Zapata admite que mintió, que el menor que se trató de presentar como hijo del presidente no lo era, que la manipularon y señala quiénes lo hicieron. Iturri no quiso adelantar nombres. Todo eso se ventila en otro juicio, por trata de menores, que aún está en etapas preliminares y por el que hay otra lista larga de imputados, unos presos (el abogado Eduardo León, la ‘tía’ Pilar Guzmán con su hijo Claudio Rivera y su yerno Juan Garrido, y Víctor Vega, padre del hijo falso de Morales) y otros fugados (los abogados Wálter Zuleta y William Sánchez).



La entrevista fue realizada entre el viernes y el sábado de la anterior semana.

Otras fuentes consultadas dieron más detalles. Aseguran que Zapata contó que fue manipulada por gente allegada a Samuel Doria Medina (líder de Unidad Nacional), que ellos pagaron los $us 80.000 que cobró León por defenderla, que habló sobre su relación con un ciudadano chino con el que tiene un hijo, que enseñó un contrato de su domicilio, que Jimena Fortún (dueña de la mansión en la que vivía), fue la que entregó $us 5.000 para ‘alquilar’ un niño para hacerlo pasar por hijo de Morales y que ese dinero salió de gente allegada a Doria Medina, un senador y un exdiputado por UN. Zapata cree que León nunca tuvo intención de defenderla y solo la manipuló para sacar rédito político.



Además, fuera de las revelaciones de la entrevista, Zapata sospecha que Grundy Ríos, sentenciado a dos años de cárcel por el primer proceso, luego de convertirse en ‘testigo útil’ de la Fiscalía, se reunió con gente de Samuel el 28 o 29 de enero de 2016 en el hotel Los Tajibos y que él habría filtrado el certificado de nacimiento del supuesto hijo de Evo con Zapata. Esa información ya fue requerida en enero por la Fiscalía al hotel, hoy propiedad de Doria Medina. Ríos también habría participado en la elaboración de la separata de la CAMC que la hizo visible.



Se trató de conocer la versión de Doria Medina, pero él no quiso escuchar los posibles adelantos de la entrevista a Zapata y remitió a su enlace de prensa sin emitir comentarios