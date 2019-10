“Quiero saber cómo la Policía cuida a nuestra gente”

Ruth Lozada, la primera gobernadora en la historia de Santa Cruz, quiere poner su sello personal en la administración departamental. Esta semana ‘pasará revista’ a los integrantes del gabitene para conocer los avances de los proyectos y hoy, a las 8:30, se dirigirá al Comando de la Policía para pedir un informe sobre el plan de seguridad que ejecuta en las fiestas de fin de año.



¿Hará cambios en el gabinete?

Hace pocas horas asumí como gobernadora, pero ya tuve una reunión con el equipo cercano que tenía en la Asamblea para ver qué funciones cumplirán. Mañana (hoy) tendré una reunión protocolar con los secretarios y el viernes será una cita-trabajo para conocer la ejecución presupuestaria de cada secretaría, aunque ya el gobernador Costas me informó sobre los avances.



En base al informe que recibió de Costas, ¿qué secretarías tienen baja ejecución?

Me tengo que sentar con cada secretario para conocer en detalle el informe y, a partir de ahí, se tomará las decisiones. Ya estando sentada aquí, veo que es bastante grande y no es como manejar la asamblea que es algo más pequeño.



La Gobernación tiene instituciones descentralizadas que manejan su propio presupuesto y tiene 5.000 funcionarios, y ese trabajo de leer todo los informes me llevará 24 horas.



Cuando el gobernador Costas me estaba entregando el despacho en la Casa de Gobierno, me dijo que le dé el toque que considere necesario en la nueva gestión.



Los secretarios tienen mi apoyo, pero otra cosa será en la cuestión de trabajo y eso lo estamos viendo.



¿Qué asunto será prioridad en su admistración?

El tema inmediato será seguridad ciudadana, ya que está proliferando la inseguridad por las fiestas de Navidad y Año Nuevo y necesitamos trabajar para garantizar la seguridad al ciudadano. Para cumplir esa tarea quiero saber cómo actuará la Policía en estos días y cómo se está protegiendo a nuestra gente. Me tengo que reunir con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación para tratar ese tema



¿Habrá despidos de personal en mandos medios?

Cada secretario está haciendo los análisis del desempeño de su personal y cada uno de ellos será consciente al decir si ese personal sigue o no en el cargo que ocupa actualmente. Lo que se hace cada fin de año es una evaluación y se califica a cada trabajador, esto no es que porque viene Ruth Lozada habrá despedios, lo que se quiere en mejorar la calidad de gestión de la Gobernación