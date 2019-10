Cristina no asistirá a la asunción de Macri

El gobierno argentino afirmó que "no están dadas las condiciones" para que la presidenta Cristina Fernández asista al acto de toma de poder de su sucesor, Mauricio Macri este jueves 10 de diciembre.



El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli manifestó este martes que la presidenta no participará de la ceremonia debido a un dictamen, del fiscal Jorge Di Lello, quien hizo lugar a un amparo presentado por Mauricio Macri en el que solicitó que la justicia determine cesar el mandato de Cristina a las cero horas del 10 de diciembre.



"Damos por concluida esta discusión, este debate, la Presidenta en estas condiciones no va a concurrir al traspaso", manifestó Parrilli y agregó que, dando curso al dictamen, "vamos a estar doce horas sin presidente. Entre esto y un golpe de Estado, es muy poca la diferencia".