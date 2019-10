Quedan 4 imputados y cívicos de Potosí esperan su libertad para dialogar

La tarde de este jueves, 47 detenidos fueron liberados por los disturbios sucedidos ayer miércoles en las puertas del Ministerio de Gobierno en La Paz.



De los 51 aprehendidos, quedan 4 imputados por atentados contra los bienes del Estado y otros delitos, según informó el fiscal de Distrito de La Paz, Marcelo Rollano.



En este marco, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana envió una carta (adjunta al final del presente artículo) al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) donde expresa que no es responsabilidad del Gobierno la liberación de los detenidos, sino del Ministerio Público que "es independiente del poder Ejecutivo".



A su vez, Quintana invita a los dirigentes cívicos a un nuevo diálogo sobre su pliego de 26 puntos con reclamos dirigidos a distintas instancias del Gobierno.



Sin embargo, el presidente de los cívicos, Jhonny Llally, a quien está dirigida la carta, anunció que no se reunirá con representantes del Gobierno mientras no se libere a los detenidos. Otra de las condiciones para iniciar las negociaciones, es garantizar la firma del presidente Evo Morales en las actas de acuerdo.



Entre tanto, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo)

determinaron suspender temporalmente las protestas a la espera de la liberación de todos los detenidos.



Los imputados



Los imputados por los delitos de atentado contra los bienes del Estado; contra los servidores público responsables de la seguridad del Estado y otros son Juan Carlos Paco Veramendi, Fabián Choque Uño, Jorge Coparico Colque y Agustín Mendoza Mamani.



La comisión de fiscales determinó emitir la imputación a cuatro personas luego de la evaluación de sus declaraciones en las que se encontraron indicios de haber protagonizado los actos de violencia.



La audiencia de medidas cautelares contra los cuatro imputados se realizará el viernes 24 de julio en horas de la mañana para determinar su situación jurídica.

,

[DOCUMENTO] Nueva carta del Gobierno al Comité Cívico Potosinista. Solicitan instalar el diálogo pic.twitter.com/wiqererFSK— EL DEBER (@diarioeldeber) julio 24, 2015 n