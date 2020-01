Piden mostrar invitación a Evo para la firma de paz

"Que me muestren la invitación", dijo el Canciller David Choquehuanca sobre la inasistencia del presidente Evo Morales a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que ayer se realizó en Cartagena de Indias.



El jefe de la diplomacia nacional ratificó que "no ha habido una comunicación del presidente (Juan Manuel Santos). No llegó esta llamada, a pasar de haber mostrado nuestro interés de participar", corroborando lo difundido ayer en un comunicado oficial.



De acuerdo a la información que llegó desde Bogotá, Morales figuraba en la lista de invitados, junto a otros 14 presidentes, 27 cancilleres y 10 miembros de organismos internacionales. La embajadora de Colombia en Bolivia, Edith Andrade, garantizó ayer que el mandatario fue convocado a participar del momento histórico.



"Uno puede pensar todo, nosotros ya hemos aclarado, pueden hacer reacciones interesadas sobre la no participación de nuestro presidente", agregó el ministro de Relaciones Exteriores, a tiempo de evitar polemizar más al respecto.



El canciller Choquehuanca ratificó que si hubo un contacto con su par colombiana, María Ángela Holguín, por eso "se iniciaron las gestiones logísticas mediante una delegación de avanzada, a la espera de una comunicación del presidente Santos al presidente Morales".