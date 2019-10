Estonia suplirá al Reino Unido en cabeza de la UE

El Reino Unido decidió renunciar a la Presidencia de turno del Consejo de Ministros de la UE del año próximo, después de la victoria a favor de la salida británica de la Unión Europea (UE) en el referéndum de junio, confirmó este miércoles la residencia de Downing Street.



La primera ministra británica, Theresa May, informó al presidente del consejo, Donald Tusk, sobre su decisión en una comunicación telefónica que ambos mantuvieron ayer. Según Downing Street, May le dijo a Tusk que abandonar la presidencia en 2017 era la medida "correcta" puesto que su país estará centrado en las negociaciones para la retirada.



Ante esa situación, Estonia adelantará el inicio de su presidencia del Consejo de la Unión Europea, un cargo rotatorio que cambia cada seis meses, después que el Reino Unido renunciase a su turno para el segundo semestre de 2017, indicó el miércoles un portavoz del Consejo Europeo.



El Reino Unido tenía que hacerse cargo de la presidencia semestral rotatoria del consejo en la segunda mitad de 2017, pero May ha optado por no asumir su turno puesto que los británicos respaldaron por mayoría abandonar el bloque de los todavía 28.



Al momento de asumir el cargo la ministra dejó en claro que el Reino Unido cumplirá con la voluntad democrática del pueblo británico de salir de la UE. Para ello, ha nombrado al diputado tory David Davis ministro para la salida británica de la Unión Europea, encargado de las futuras negociaciones con la UE sobre la ruptura con Bruselas.



May admitió que no subestima el "desafío" que supondrá negociar la salida de la UE, por lo que se mostró a favor de entablar un diálogo "sincero" y "abierto" con Europa.



Por otra parte, la primera ministra británica, estará hoy en Alemania para reunirse con Merkel, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder.



El jueves, estará en París para entrevistarse con el presidente Hollande, con el que ya habló por teléfono después de que sustituyera a Cameron.



"Quiero llevar un mensaje muy claro sobre la importancia que le damos a nuestras relaciones bilaterales con nuestros socios europeos, no sólo ahora sino una vez que dejemos la UE", añadió.



Según Downing Street, la primera ministra espera destacar en sus conversaciones que no tiene intención de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años sobre la salida del bloque europeo, hasta que las administraciones autonómicas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sean consultadas, así como a diferentes sectores industriales, sobre cuáles son sus objetivos en relación con la retirada de la UE.



Davis ya ha indicado que el Reino Unido podría invocar ese artículo a finales de año o principios de 2017.



Además del "brexit", May espera abordar con Merkel y Hollande asuntos económicos y comerciales bilaterales y la cooperación en relación con la crisis migratoria y la amenaza terrorista.



May, asumió el poder británico el 13 de julio del 2016, tras la dimisión de David Cameron a raíz de apoyo a favor del "brexit" -salida de la UE- en el referendo del 23 de junio del presente año.