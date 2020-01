Papa Francisco confirma su primera visita a Chile

Aunque aún no hay fecha, desde el Vaticano ya se confirmó que el Papa Francisco realizará su primera visita a Chile, en un viaje que además se incluye Argentina y Uruguay.



De esa manera lo confirmó el embajador chileno en el Vaticano, Mariano Fernández, en conversación con la agencia argentina Télam.



El representante diplomático indicó que el viaje a "Argentina, Chile y Uruguay es una unidad".



"Con toda paciencia estamos esperando la decisión papal de su viaje a Argentina y en el momento que se sepa eso sabemos que va a viajar a Chile. Me lo dijo él mismo en audiencia privada, que el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, era para él una unidad de viaje", dijo Fernández.



Además, agregó que la visita a Chile está "unida indisolublemente" con el paso del Pontífice a Argentina.



Aunque no se ha definido una fecha para la visita del Papa, el diario Clarín indica que el ex presidente Carlos Menen, dejó entrever tras un encuentro con el Pontífice que la visita a su país no se realizará durante el 2017.