Bolivia debatirá creación del ministerio de Ciencia

El Gabinete de ministros y el primer mandatario, Evo Morales, debatirán la creación de una cartera de Estado referida exclusivamente a la Ciencia y Tecnología, tras el encuentro de Cochabamba, que reunió a profesionales destacados que radican en el exterior.



"No me equivoque al convocar a nuestros científicos que viven fuera de Bolivia. Yo sigo convencido, quizá con algunos tenemos diferencias, para otros es todo mal, pero para muchos, vamos dando pasos importantes", aseveró la autoridad.



Conoce más: Reunirán a científicos que permanecen en el país



Resaltó que existe una liberación económica y política, pero falta una liberación tecnológica y dijo que no se puede esperar que llegue, por eso es necesario buscar la forma de aprovechar los recursos naturales que tiene el país.



"Imagínense, Bolivia va a decidir sobre el precio del litio, qué otro país nos va a competir (...) Las conclusiones que escuché de los expertos que llegaron son muy interesantes (...) Uno de los planteamientos es crear un ministerio de Ciencia y Tecnología, eso vamos a debatir", dijo.



Lee también: Piden crear un Consejo Nacional de Ciencia



Manifestó que "es interesante" la propuesta y se tiene que ver el dinero que será necesario para ese cometido. Admitió que eso será mucha inversión y que los resultados quizá tarden más de 10 años, pero afirmó que es algo que se debe priorizar.



Detalló que se sintió sorprendido porque los científicos eran jóvenes, con mucho compromiso por el proceso. "Una compañera dijo: "presidente, siga adelante, no te vamos a abandonar"" e instó a someter las leyes a las necesidades del pueblo y no al trámite burocrático.