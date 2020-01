Polémica de Carnaval: ahora demandan al presidente de Ajuria Carnavalera

Se armó un gran escándalo esta semana luego de que Ajuria carnavalera hiciera pública la demanda en contra del productor Christian Azeñaz porque Yandel no se presentó en su parqueo. Además de esta agrupación, Renovación y Revolución fueron las otras que se vieron afectadas por este mismo tema, ya que compartieron el garaje de Bloque Carnavalero los tres días de mojazón. Ahora, algunos de los comprometidos con esta situación, hablaron con SOCIALES y explicaron su versión.

Cristian Azeñaz, el productor encargado de traer a Santa Cruz al puertorriqueño, manifestó su molestia por la demanda en su contra emitida por Ariel Ribera, presidente de Ajuria. "Incumplieron el contrato, porque tenían fecha para cancelar la totalidad del monto y no lo hicieron, además presentaron carencias técnicas en el escenario y ahora me demandan porque no pueden responder ante su gente. Me presenté voluntariamente a declarar y me atendré a lo que dispongan en el juzgado con el dinero que ya me entregaron, que fueron casi 40.000 dólares de los 75.000 que costaba el show", dijo el empresario.

Makoy Nogales, presidente de Revolución Carnavalera, otra de las agrupaciones que firmó el contrato con Azeñaz, reveló que su grupo pagó la parte que le correspondía a su grupo, que consistía en 30.000 dólares, pero que solo le dieron 120 manillas de las 500 que le correspondían y que además no dejaron entrar a su comparsa al garaje. "Senté una denuncia en la Felcc en contra de Ariel Ribera (presidente de Ajuria), porque recibió el dinero que le entregué y ni siquiera dejó entrar a mi gente a ver el show; tuve que armar un toldo por el centro para distraer a los que ya habían cancelado", expresó.

Por su parte, Ariel Ribera confiesa que está tranquilo, que se remitirá a las pruebas que se presenten y a lo que disponga la justicia.