Morales insta a Insulza no esperar diálogo de "presidente a presidente"

El presidente Evo Morales instó el domingo al agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, José Miguel Insulza, a no esperar un diálogo de "presidente a presidente" para resolver temas pendientes entre Bolivia y Chile.



"Si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile ¿por qué no acepta el diálogo con el Presidente Evo?", escribió en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Chile invadió en 1879 el litoral boliviano y se quedó con 400 kilómetros de su costa y unos 120 mil kilómetros cuadrados de su territorio.



Bolivia asegura que diversos gobiernos chilenos se comprometieron a darle una salida soberana al mar, una promesa que incumplieron y el caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que también conoció el conflicto bilateral por las aguas del Silala.



Morales invitó en reiteradas oportunidades a las autoridades chilenas y al exsecretario general de la OEA a resolver el diferendo marítimo y otros asuntos pendientes de buena fe, pero Insulza no contestó a las invitaciones.



Frente a esa posición, el mandatario boliviano escribió este domingo en un tuit "¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes, o será que nunca quieren resolver temas históricos?".



"¿O será que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente?", agregó

Insulza ha expresado su disposición a ser candidato presidencial, aunque el mandato de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, termina en marzo del 2018.



Bachelet marca récords de aprobación más baja y rechazo más alto desde retorno a la democracia chilena. La mandataria obtuvo un 15 % de respaldo, mientras que su nivel de desaprobación se empinó hasta un 66 %, según una encuesta reproducida por medios internacionales.