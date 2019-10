Suspenden la búsqueda de cuerpos en el Trópico

El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, informó a EL DEBER que se determinó suspender la búsqueda de dos personas en aguas del río 14 de septiembre por la crecida de la vertiente y las condiciones climáticas adversas.



"Se ha suspendido las labores de búsqueda porque ha aumentado el nivel del río y hay bastante palizada. No hay condiciones para poder hacer este trabajo, van a esperar que calme y hoy no será posible, quizá mañana", informó la autoridad en contacto telefónico.



El funcionario explicó que tres equipos de búsqueda se encuentran en el sector, SAR Bolivia, los Diablos Azules y personeros de la alcaldía de Cochabamba. "Hay riesgo y por eso de determinó no ingresar más a las aguas", precisó.



La información oficial señala que 21 personas se salvaron tras el incidente en la embarcación, que según Cabrera, se debió a la "imprudencia" del operador de la nave, que sobrecargó su capacidad.



La Gobernación de Cochabamba anunció que presentará una querella ante la Fiscalía contra el propietario de la embarcación que naufragó el lunes en el río 14 de septiembre del Trópico, que dejó como saldo negativo la muerte de tres personas.