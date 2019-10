Venezuela, en el estado final del ‘mal de Holanda’

La dependencia del dinero del petróleo ha llevado a Venezuela a un estado terminal, según un análisis de la publicación Bussiness Insider.

Con una inflación de un 180%, la moneda venezolana está tan inflada que no puede estimular la competitividad y la productividad. Las colas para conseguir productos básicos pueden superar fácilmente los 300 metros. En ese contexto, la oposición ha empezado a recoger firmas para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.



Según The Washington Post, “la producción de petróleo cayó un 25% entre 1999 y 2013 y Venezuela reaccionó de la peor manera posible: imprimiendo más dinero”.



Cifras del descontento

Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos quiere la salida de Nicolás Maduro del Gobierno, a quien estudios recientes le atribuyen un 26,8% de aprobación, es decir, un 73,2% de desaprobación. El 96% de las familias venezolanas ha empeorado en los últimos dos años, según esta encuestadora.



La comunidad internacional, alarmada por lo que puede significar una crisis con tintes de violencia, ha empezado a proponer soluciones. España, por ejemplo, ha planteado la creación de un fondo fiduciario para atender las necesidades humanitarias más urgentes. La propuesta fue presentada por el ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero está en Caracas hace tres días, intentando mediar entre el Gobierno y la oposición para abrir diálogo.



Dos millones de firmas

A principios de mes, la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, presentó dos millones de firmas al Consejo Nacional Electoral. Esas firmas serán validadas para luego dar paso a un proceso en el que los opositores deben presentar más de cuatro millones de firmas para que el revocatorio quede aprobado.



El oficialismo asegura que un revocatorio requiere de 243 días para poder cumplir los plazos, por lo que sostienen que es imposible que ese referendo se celebre en 2016, el único año en el que es constitucionalmente posible cesar el Gobierno de Maduro. El presidente argumenta que se trata de una guerra económica