Conoce a la doble de Maluma

Maluma tiene un doble y no es un hombre. Se trata de una mujer llamada Yanjana Gutiérrez, tiene 21 años, que vive en Ocaña, en Colombia.

Para la joven ya es muy habitual que la comparen con el cantante y por fortuna, no le molesta en absoluto. “Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta”, dijo la joven a Telumundo.

A Yanjana le gusta la música y no descarta la oportunidad de conocer a Maluma en persona. Al igual que al reguetonero le gustan los tatuajes, la jmuchacha tiene 23 en todo su cuerpo.