Muere el creador de Backstreet Boys y 'N Sync

El manager y creador de exitosos grupos de adolescentes en la década de 1990 como Backstreet Boys y "N Sync, Lou Pearlman, falleció en la prisión de Florida donde cumplía condena por una multimillonaria estafa, confirmó hoy la Oficina Federal de Prisiones.



Pearlman murió el pasado viernes a los 62 años, aunque se desconocen las causas. El creador de estos populares grupos musicales había sido condenado en 2008 a 25 años de prisión por una estafa de entre 200 y 300 millones de dólares a decenas de inversores.



En 1993, juntó a cinco cantantes desconocidos del área de Orlando para formar Backstreet Boys, que vendió más de 130 millones de discos y se convirtió en un fenómeno global.



Posteriormente, en 1995 replicó el mismo modelo con la creación de "N Sync, banda que lanzó al estrellato a Justin Timbarlake cuando apenas era un adolescente, y que vendieron más de 55 millones de álbumes.



Más adelante, gestionó las carreras de otros grupos como LFO, Take 5, Natural y O-Town, y el grupo de chicas Innosense, que contó en sus inicios con Britney Spears.



Todos ellos en su sello discográfico Trans Continental Records.

En 2007 fue arrestado en Bali (Indonesia) y condenado en 2008 a 25 años de prisión por lavado de dinero y fraude, entre otros cargos.



"Emociones encontradas ahora mismo, pero Descanse en Paz Lou Pearlman", indicó Chris Kirkpatrick, componente de "N Sync, en su cuenta de Twitter.



Asimismo, su compañero en la banda Lance Bass señaló: "Puede que Lou no haya sido un empresario modélico, pero no estaría haciendo lo que amo hoy sin su influencia. Descanse en Paz"