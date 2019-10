Deuda externa de Bolivia alcanza el 17,3% del PIB

Al mes de marzo de 2016, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 6.416 millones, sin embargo en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) el monto representó sólo el 17,3%, señala el Ministerio de Economía.



La entidad estatal apunta que se trata de un índice muy por debajo del límite, según el criterio de la CAN de 50%, y se encuentra en un adecuado nivel de sostenibilidad, mientras que en 2005 este endeudamiento llegaba al 52% del PIB, señala la agencia de noticias Fides.



El PIB nominal es el valor de bienes y servicios producidos en un país para un determinado año. En Bolivia el PIB Nominal se elevó de $us 9.574 millones en 2005 a $us 33.238 millones a 2015, es decir creció en más de 3 veces.



En los últimos 10 años la deuda pública externa "ha seguido una trayectoria sostenible, gracias a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que orientó el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura productiva, con el fin obtener un retorno económico y social positivo, y estimular el crecimiento económico", sostiene la entidad estatal.