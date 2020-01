García Linera pide sanción implacable contra Leopoldo

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, pidió ayer que “la justicia sea dura e implacable, y conceda una sanción ejemplarizadora contra quienes masacraron a los indígenas”. La autoridad hacía alusión a Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, y a los otros implicados en el caso Porvenir, cuyos enfrentamientos de 2008 causaron la muerte a más de 10 personas.



Las declaraciones del mandatario fueron cuestionadas por el ex prefecto pandino, que opinó que en la petición de García Linera está “implícita la orden” de dictar una sentencia condenatoria en su contra.



García Linera insinuó que posiblemente existieron "acuerdos familiares" para que los denunciantes se retiraran del juicio, debido a que el exprefecto de Pando es "millonario"; sin embargo, aseguró que la causa debe seguir de oficio hasta llegar a la etapa de sentencia.

Según la autoridad gubernamental, los campesinos fueron masacrados por el simple hecho de reclamar sus derechos e hizo votos para que después de ocho años de juicio, la justicia dicte una sentencia ejemplar para que “nunca más nadie” se atreva a dividir Bolivia ni promover masacres.

La reacción

En conversación telefónica con EL DEBER, Fernández afirmó que las declaraciones de García Linera son reiterativas con las que hicieron las autoridades gubernamentales desde 2008 y van dirigidas a culparlo por los enfrentamientos en Porvenir y que lo condenen a 30 años de cárcel.

“Esto comprueba aún más esta escandalosa injerencia en la justicia boliviana”, opinó ayer desde La Paz y afirmó que no aceptará ni un solo año más de cárcel y dejó entrever que en caso de ser condenado agotará las instancias judiciales para denunciar su situación en los tribunales del exterior.



La causa ingresó a su fase final con los alegatos de los imputados. La semana pasada compareció Herman Justiniano y en días lo hará Edwin Ventura; antes hicieron uso de la palabra Marcelo Mejido y el propio Fernández.

La Fiscalía y parte de la representación de las "víctimas" piden 30 años de cárcel en el penal de San Pedro contra el exprefecto por la muerte de 13 campesinos y normalistas, el 11 de septiembre de 2008.



Por su lado, el senador de Santa Cruz por UD, Óscar Ortiz, cuestionó al presidente en ejercicio por presionar a las autoridades judiciales para que dicten una sentencia contra Fernández “a gusto del Poder Ejecutivo” y criticó al Ministerio Público por no presentar en más de ocho años una prueba fehaciente y por lo tanto, el juicio contra el ex prefecto pandino es un “juicio político. “La sentencia está siendo definida en el Ejecutivo y no en los tribunales independientes”, opinó.



Por su parte, la diputada opositora por Pando, Dulce María Araujo, también cuestionó ayer a García Linera y al Ministerio Público por dilatar durante ocho años un proceso en su afán de involucrar a Fernández