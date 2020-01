García Linera dispuesto a asumir la Presidencia si Evo renuncia

El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que sería "un honor" y un "privilegio de vida" asumir la Presidencia del país durante seis meses si ese fuera el mecanismo usado por el Gobierno para permitir una nueva reelección de Evo Morales.

"Para mí sería por su puesto un honor, un privilegio de vida, aunque no es algo que haya buscado, y sin embargo si se da eso lo voy a recibir como un privilegio absoluto y supremo pero no es algo que Álvaro buscó porque Álvaro nunca buscó la Presidencia ni la Vicepresidencia", expresó García Linera entrevistado por la red Bolivisión.

Y luego añadió: "si para asegurar la continuidad de Evo tengo que cumplir esa nueva (misión), lo voy a hacer, como un honor (...) Álvaro nunca tuvo la ambición de ser autoridad, yo soy un guerrillero, soy un tipo de combate, no soy un administrador público, soy un luchador, he estado en la carel, he estado haciendo guerrilla".

El oficialismo ha identificado cuatro "vías" para lograr que Morales pueda candidatear una vez más, algo prohibido por la Constitución. Una de ellas es que renuncie seis meses antes del fin de su mandato para, así, "habilitarse" para postular una vez más. En ese caso, García Linera asumiría el poder para completar la gestión.

Abogados constitucionalistas han señalado que la renuncia del presidente no lo habilitaría a una nueva postulación ya que, si ese fuera el caso, de hecho no existirían límites a la reelección.

En la entrevista, el vicepresidente señaló que ha dedicado gran parte de su carrera para que los "humildes" y los "campesinos" lleguen al poder.

"Si para que (los sectores populares) sigan gobernando yo tengo que cumplir una nueva misión, de seis meses, la voy a asumir con honor".