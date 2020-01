Matan al hombre que se atrincheró en cine alemán

La Policía alemana mató a un hombre armado que se había atrincherado este jueves por la tarde en un cine de la ciudad alemana de Viernheim (oeste), indicaron las autoridades locales, que informaron que no hubo heridos.



"El atacante se movía por el cine y daba la impresión de que estaba perturbado", indicó el ministro del Interior de la región de Hesse, Peter Beuth, quien precisó que el hombre murió en un "enfrentamiento con la policía".



"No tenemos informaciones de que nadie resultara herido", añadió, precisando que el atacante había tomado "rehenes".



Por el momento se desconoce la identidad o las motivaciones del atacante, pero fuentes de seguridad, citadas por la agencia DPA, aseguran que "no tiene vínculos con el terrorismo".



Una investigación fue confiada a la policía criminal de Hesse y a la Fiscalía.



El hecho sucede cuando Europa vive con temor permanente de un nuevo ataque como los realizados en París y Bruselas reivindicados por el Estado islámico.



La policía de Viernheim, ciudad situada a 75 kilómetros al sur de Fráncfort, confirmó a la cadena n-tv que el sospechoso murió durante el asalto policial.



Las imágenes de la cadena regional RNF muestran a unidades de élite desplegadas en las afueras del edificio.



En un primer momento, numerosos medios de comunicación alemanes, entre ellos el Frankfurter Allgemeine Zeitung y el popular tabloide Bild, informaron de varios heridos.



Finalmente, según medios locales, algunas personas se habrían intoxicado con los gases lacrimógenos.



El hombre enmascarado portaba una "bandolera de municiones" alrededor del hombro, cuando irrumpió en el cine hacia las 15H00 locales (13H00 GMT) disparando al aire, según estos medios.



El ministro Peter Beuth informó de una llamada de emergencia hacia las 14H45 alertando de que un hombre armado había entrado en el cine. "Se habrían registrado cuatro disparos" entonces, añadió.



Según el sitio en internet de Bild, habría disparado con una pistola de fogueo en la sala del cine.