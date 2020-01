Fricciones ahondan división en el Concejo Municipal

La sesión del lunes dejó en evidencia que hay fricciones entre el líder ucesista, Johnny Fernández, y sus colegas de Santa Cruz Para Todos (SPT), de ASIP (Alianza Solidaria Popular) e incluso en Jesús Cahuana (UCS), por lo que se desconoce el futuro de la alianza UCS-SPT, aunque Percy asegura que no existe ningún acuerdo con la UCS.



Ayer Johnny Fernández dijo que no dará ni un paso atrás para continuar con su forma de trabajar y señaló que ha recibido más de 300 llamados de vecinos que piden atención en temas de basura, pavimento y drenaje. “Si todo estuviera bien, la gente no reclamaría. Mi estilo (de trabajo) no lo voy a cambiar”, expresó.



Consultado sobre los cruces de palabras en la sesión, Johnny dejó entrever que se quedó solo en el Concejo, pero “tengo dos millones afuera que están esperando respuesta a sus necesidades, estoy con el pueblo”.



También puso en evidencia diferencias con Cahuana, aunque dijo que si ellos ven que tienen que apoyarlo, lo harán, y si no, están en su derecho constitucional de no hacerlo. “La UCS no es de personas, la UCS ha hecho una propuesta y yo soy consecuente, y quien en mi partido no cumple, habrá que ver qué decisión se toma”, indicó.



También dijo que no está de acuerdo con todo lo que se ha hecho hasta ahora para reordenar los mercados. Precisamente Cahuana encabeza la comisión de Mercados en el Concejo.



Cahuana indicó que cada concejal tiene su forma de actuar y admitió que no ha tenido coordinación con Johnny Fernández porque este recién ha asumido su curul. “En temas políticos no me meto, porque ellos han dicho que soy un invitado, por tanto no tengo ninguna sugerencia que hacer”, apuntó.

Revocatorio de concejales

El exalcalde Roberto Fernández ayer salió públicamente a manifestar su preocupación “por la crisis de gobernabilidad y de gestión que está sucediendo” en la Alcaldía.

Respaldó el pedido que ha surgido de revocar el mandato de concejales. “Vamos a impulsar toda iniciativa para que la elección de concejales se haga de forma uninominal”, enfatizó.



“Me sumo a la petición de muchos sectores que están solicitando un revocatorio de concejales. Creo que es una magnífica oportunidad para que los 11 concejales puedan demostrar que gozan del apoyo del pueblo y que han hecho un trabajo muy bueno”, puntualizó