Riquelme aún no fue habilitado

El delantero argentino Marcos Riquelme espera ser habilitado para jugar este fin de semana ante Guabirá (15:00), el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) aún no llegó desde Chile,

"La gente del club está tratando el tema de mi CTI, ojalá llegue en las siguientes horas, yo deseo tener minutos de juego este domingo", manifestó el ariete.

Para que Riquelme sea habilitado, el certificado deberá llegar hasta este sábado de lo contrario no podrá jugar el fin de semana. "Me dijeron que me quede tranquilo, hablé con el abogado del club. Me explicó que se solucionará sin problemas, prefiero dejar ese tema a los dirigentes, yo quiero enfocarme en entrenar día a día", apuntó.

El delantero está en los planes del entrenador de Bolívar Beñat San José Gil. Riquelme si llega a estar habilitado tendrá algunos minutos en Montero.

"Tengo un plantel muy completo, este fin de semana debemos ir con todo, Guabirá tiene un técnico que sabe lo que quiere, será un partido muy bonito, creo que haremos un gran partido. Tenemos en mente hacer dos equipos, uno que juegue el domingo y otros se alistará para el lance ante Liga de Quito", afirmó el timonel ibérico.

Bolívar partirá hacia Santa Cruz este sábado a las 16:00, una vez finalizado el encuentro ante Guabirá el equipo regresará ese mismo día a La Paz. El viaje a Ecuador será el martes primero de agosto.

Bolívar con cambios en el once para visitar a Guabirá

El entrenador de Bolívar afirmó que habrá rotación entre los jugadores. El equipo que jugará ante Guabirá tendrá varias novedades. Matías Dituro en el arco; Edemir Rodríguez, Luis Gutiérrez, Ronald Eguino, Óscar Ribera; Pedro Azogue, Leonel Morales, Leandro Maygua, Juan Carlos Arce, Juan Eduardo Fierro y William Ferreira, son los escogidos por el entrenador celeste.