Descartan canje, ven un intercambio humanitario

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que no existió ningún canje de rehenes entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, pues se trató de un "intercambio humanitario", pero aseveró que esas tomas son ilegales y deben ser evaluadas por la justicia.



"Este intercambio humanitario correspondía para velar por un bien mayor, lo otro, el tema judicial, es algo que se verá después. Tenemos fe sobre la conversación que tuvimos con los dirigentes, que nos dijeron que levantarían el bloqueo. Es importante pensar que si no hay un desbloqueo, tendríamos nuevos enfrentamientos, por tercera vez", dijo la autoridad en entrevista con radio Compañera.



El reporte preliminar indica al menos 38 uniformados de la Policía fueron trasladados a la sede de Gobierno para que reciban atención médica, mientras que cerca de 10 cooperativistas también están internados. Las imágenes muestran a efectivos muy golpeados y mineros desnudos.



"Yo no soy partidario de la persecución penal, lo que hay que resolver es el tema de fondo, lo que hay que hacer es resolver el conflicto. Nos preocupa la recurrencia en la que está sucediendo la toma de rehenes, es una forma muy violenta y hay que trabajar mucho en la parte preventiva", agregó Tezanos.



Concluyó señalando que "hemos tenido conversaciones con autoridades ejecutivas del Gobierno e igual con dirigentes del sector minero, esperamos que esto pueda ser arreglado de forma más rápida y esperemos que no haya medidas de presión para que el diálogo se de en condiciones de reciprocidad".