Carmelo Lens denuncia que su detención es política

Carmelo Lens, exgobernador de Beni, salió de la cárcel con arresto domiciliario y habló con EL DEBER de sus procesos.Estoy con arraigo; me prohibieron reunirme con los implicados en el proceso y concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y consumir bebidas alcohólicas. No soy un pandillero, no fue un accidente de tránsito ni una pelea callejera por los delitos que me acusan.La astucia de esta gente llega al extremo que nos deja en un estado de indefensión. Por ejemplo, yo vivo en Trinidad y tengo aquí un proceso, pero me abrieron otro en Riberalta, por lo que tengo que ver la forma de moverme entre Trinidad y Riberalta.El 27 de abril se inicia un juicio por el caso de legitimación de ganancias ílicitas y enriquecimiento ilícito por la supuesta movilidad de un negocio particular que presuntamente estaba realizando cuando era subgobernador de la provincia Cercado y donde me falsifican mi firma. Ahí demostraré con absoluta solvencia jurídica que se violaron los derechos constitucionales de Carmelo Lens.La Contraloría del Estado inicia una auditoría a las gestiones pasadas de Ernesto Suárez y en el dictamen final determina responsabilidad penal por daños al Estado siendo víctima la Gobernación de Beni y para no incurrir en el delito de incumplimiento de deberes tuvimos que constituirnos en parte, por lo que presentamos esa querella y eso lo sabe Ernesto. Los Demócratas no nos prestamos al sacrificio de uno para el beneficio de otro, nosotros cumplimos la ley. No hay enemistad con Ernesto, él es el líder de los Demócratas, yo soy demócrata y reconozco su liderazgo. Voy a visitarlo en el penal y me plegaré a su equipo jurídico para asumir su defensa.El gobernador Álex Ferrier difundió la querella que usted presentó contra Ernesto...Ferrier tiene tres problemas que lo hacen cometer una serie de aberraciones. Primero, tiene cero gestión en Beni, él da la vuelta a todo Beni acompañando al presidente para entregar las obras de Bolivia cambia, Evo cumple; segundo, hay un descontento de los benianos porque no aprueba su gestión y, por último, la soberbia le da una sonrisa fingida para justificar algo como al tratar de hacer ver la supuesta pelea entre Carmelo y Ernesto