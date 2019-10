Bebé de la letrina murió por daños en un pulmón

El líquido que entró al pulmón derecho de la bebé al momento de caer a una letrina fue lo que le provocó una dificultad respiratoria de la que no pudo salir y falleció a las 5:00 de este viernes.



El director del hospital Japonés, Victor Hugo Zambrana, informó de que la historia clínica señala que la bebé nació a las 38 semanas de gestión con un peso de tres kilos con 700 gramos. Era el sexto embarazo de la mujer y no tenía los controles prenatales.



La bebé ayer ingresó al promediar las 9:20 al hospital Japonés, donde a través de una radiografía pudieron ver que el pulmón derecho estaba comprometido por el líquido que ingreso cuando cayó a la letrina.



A las 12:20 se la derivó a terapia intensiva, porque aumentó su grado de dificultad respiratoria y fue necesario ponerle un ventilador mecánico para su soporte respiratorio. Pese a todos los esfuerzos la bebé no resistió.



Ayer el médico Willy Colque del hospital Japonés había anticipado que su vida corría peligro.



Los padres Fernando Salazar y de Eldy Benavídez viven en una precaria vivienda del barrio Copeguay, entre el noveno y décimo anillo de la avenida Libertador, zona de la Villa Primero de Mayo. La mujer acudió al baño, armado con tablas, para hacer sus necesidades fisiológicas. Eran las cinco de la madrugada de ayer, cuando de pronto sufrió un desvanecimiento, producto de su estado y en ese momento nació la criatura cuyo llanto alertó al papá y a vecinos.



El papá, Fernando Salazar, un albañil que en el mismo lugar estaba construyendo un proyecto de vivienda, corrió y vio el dramático cuadro que envolvía a su esposa.



Desesperado regresó a las habitaciones en busca de una linterna que le fue entregada por su prima Miriam Justiniano. Luego arrancó las tablas del precario baño mientras se escuchaba el llanto de la bebé que cayó a un pozo de más de dos metros de profundidad.



Después de minutos Fernando Salazar se metió al pozo y pudo rescatar al recién nacido que resultó ser una niña y estaba con vida. La llevaron de inmediato a un centro de la Villa Primero de Mayo, de donde luego fue derivada al hospital japonés.