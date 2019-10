El 2 de Mayo pide mejoras en su plaza y más seguridad

Los vecinos del barrio 2 de Mayo, situado en la UV-87 del distrito 7 (Villa Primero de Mayo) se sienten discriminados porque la comuna no pavimentó la totalidad de una calle que proviene del barrio vecino, Bolívar, donde reside un miembro del Control Social. Esta zona solo tiene pavimento en las vías que la rodean, es decir, Cumabi, Jenecherú,



Los Libertadores y San Francisco, mientras que internamente sus calles se tornan en ríos cuando llueve, provocando que no ingresen los micros, lo que perjudica a la gente.



El barrio fue urbanizado en 1992 por Rigoberto Torrico, pues antiguamente los terrenos fueron parte de varias haciendas. “En un primer momento se llamó Rolando Bottler Giles, que en 1995 pidió a los vecinos le cambien el nombre”, dijo el vicepresidente de la junta vecinal, Alberto Vargas, que fue uno de los 38 pioneros.



Betty Sandóval y Nelly Saucedo recuerdan que cuando llegaron a vivir al barrio debían caminar 1,5 kilómetros para tomar el micro, en el centro de la Villa Primero de Mayo, y de noche no podían salir porque había muchos malvivientes.



Si bien ahora cuentan con todos los servicios básicos, incluidos alcantarillado y gas domiciliario, la inseguridad reina porque los drogadictos toman la pequeña plaza para fumar marihuana y cometer fechorías ante la ausencia policial.



Necesidades

La nueva directiva, al mando de Freddy Suaznábar, fue posesionada el 12 de marzo y desde el inicio plantearon a la Subalcaldía que les cumpla la promesa de pavimentar tres calles, que consolide el terreno del campo deportivo, porque temen que aparezcan supuestos propietarios, y que construyan la placita y le pongan adecuada iluminación.



“El Concejo Municipal prometió entregarnos la planimetría del barrio y hasta ahora no lo hizo, pues hemos cumplido los requisitos y estamos legales”, anotó Suaznábar.



La zona no cuenta con colegios ni posta sanitaria, porque en los barrios vecinos hay buenos servicios, pero sí tienen el Centro Infantil 2 de Mayo, bajo la dirección de Dorys Lijerón, que acoge a 52 niños, a los que les dan cinco comidas.



Como su fecha de festejo está pegada a la de la Villa, este año la celebrarán el 21 de mayo.