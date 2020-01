Muere el creador de Mayonesa

Falleció Eduardo Britos, músico, compositor y productor uruguayo, que junto a su socio Alejandro Jasa, compusieron grandes éxitos como Mayonesa. Ambos fueron los responsables del boom latino de hace 10 años, manejando a bandas como Chocolate, Monterrojo y Nietos del Futuro.



"No tengo palabras para devolverles el cariño, respeto y apoyo que dieron para con Eduardo, su familia y los amigos que estuvimos con él más de un tercio de su vida", escribió Jasa en sus redes sociales. "En mi nombre y me tomo el atrevimiento de responder por Edu, gracias".



Hoy, Jasa Britos Producciones sigue moviéndose en el ámbito de la cumbia pop con grupos como Dessia el Otro, Mawi, RC Band, Dopamina, Kika u Olvidate.





Falleció una pieza fundamental en nuestra productora.

Hasta siempre Eduardo Britos. — Jasa Britos (@jasabritos) 25 de julio de 2017