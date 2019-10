Precio del pasaje al interior sube al máximo permitido

Alegría, nerviosismo, maletas y regalos son el perfil de las personas que viajan al interior del país para disfrutar de Navidad o Año Nuevo en compañía de sus familiares o amigos.



Situación que dispara la demanda de pasajes, algo que los operadores del transporte interdepartamental toman nota y optan por ofrecer los servicios (semicama y cama) que tienen los precios más caros permitidos por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).



Si usted quiere viajar a La Paz, sea por la nueva como por la antigua carretera, será un bendecido si encuentra un pasaje en Bs 85 o Bs 95, un precio en extinción en estas fechas, y solo encontrará boletos a Bs 140 (semicama) y Bs 180 (cama).



Llegar a Cochabamba por Bs 54 (nueva carretera) o por Bs 66 (antigua) ya no es tan factible, los actuales precios máximos son Bs 80 (semicama) y Bs 120 (cama).



Ahora, si tiene familiares o amigos que lo esperan en Sucre, anote estos valores: Bs 105 (semicama) o Bs 130 (cama), cuando antes se tenía la opción de llegar por Bs 94.



Si busca llegar a Trinidad, ya no encontrará, o serán muy escasos, los pasajes a Bs 53, pero sí habrá los que valen Bs 80 (semicama) y en mayor cantidad los que están a Bs 125 (cama).



Los vendedores se avivan

A estos costos máximos, autorizados por la ATT, hay algunos vendedores que aprovechan la desesperación de los pasajeros para ofrecer pasajes mucho más caros, como por ejemplo a Sucre en Bs 150, cuando el tope es Bs 130, o a Cochabamba en Bs 140, cuando lo permitido es Bs 120. Para llegar a Tarija piden Bs 220 cuando lo máximo es Bs 188 (cama).



Ante esta situación, se consultó a los funcionarios de la ATT que se encuentran en la terminal Bimodal sobre la cantidad de denuncias por estos abusos, a lo que respondieron que no tenían ninguna debido a que los pasajeros para llegar a su destino pagan lo que sea, solo remarcaron que recibieron quejas por el no respeto en el horario de salida de los buses.



La carreteras

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el país hay 156 puntos en los que se debe conducir con precaución, porque en esas zonas está lloviendo, hay derrumbes, pérdida de plataforma o brigadas trabajando.



El tema de la niebla es determinante para conducir con cuidado.

También se informó de que no hay carreteras cerradas y de que el tránsito entre Santa Cruz y Cochabamba es normal y que los derrumbes en la zona de El Sillar ya fueron solucionados.



Las autoridades de Tránsito en la Bimodal recomendaron no conducir por varias horas, menos por la noche, que es cuando el transporte pesado y los buses ocupan la mayor parte de las carreteras, lo que hace riesgoso el tránsito de vehículos de menor porte