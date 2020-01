Obreros de Sabsa piden pago de Bs 55 millones

El asesor legal del sindicato de trabajadores de Sabsa, Braulio Espinoza, informó este jueves que los obreros se encuentran en estado de emergencia y exigen el cumplimiento de una sentencia laboral que establece el pago de 55.189.880 bolivianos a 303 trabajadores por concepto del cumplimiento de la diferencia salarial.



Espinoza recordó que un juzgado de la ciudad de Montero emitió la sentencia que declara probada la demanda de los trabajadores y ordena a la española Abertis el cumplimiento del pago retroactivo de la diferencia salarial exigida a 303 trabajadores, por el periodo 2004-2013 (fecha de su nacionalización).



“Abertis tiene 67.000 acciones que están embargadas en el país, cotizadas están en 23 millones de dólares, lo que le deben a los trabajadores son por lo menos 15 millones, entonces hay recursos para que les paguen, pero hay un capricho”, denunció Espinoza.



No descartan acciones



Alfredo Chávez, secretario general del Sindicato de trabajadores de Sabsa La Paz, lamentó que Sabsa nacionalizada no los está tomando con la seriedad suficiente para resolver este conflicto.



“Si no se resuelve en estos días una conversación con los trabajadores vamos a tener que tomar las mediadas de hacer cumplir esta sentencia. Estamos abiertos al diálogo, pero en caso de no hallar una solución vamos a iniciar las medidas que nos flanquea la ley. No descartamos acudir al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, anunció.



Esta tarde, a las 16:00 en el tercer piso del Palacio de Gobierno se realizará la audiencia de acción de amparo constitucional, donde los trabajadores de Sabsa aguardan que el tema pueda resolverse favorablemente.



El Gobierno nacionalizó el 18 de febrero de 2013 el paquete accionario de la empresa Sabsa, filial de la española Abertis y Aena, debido a la falta de inversión para mejoras en los aeropuertos del eje troncal del país.