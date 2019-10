El misterio del beso se plasma en un libro

No es nomás besar. El besar o no a una persona deriva de un momento de ilusión que puede ser el inicio de una relación ideal o, por el contrario, de algo funesto que marcará nuestras vidas. Por esa razón, "Antes de un beso", el libro escrito por Patricia Guerra Camacho, encierra en sus 15 capítulos el enigma que implica ese beso.



"Cuando conoces a una persona, todo entra por los sentidos, no se habla de amor, pero generamos emociones que a veces no nos dejan pensar más allá y solo se piensa en besar, cuando no se reflexiona sobre hacia dónde nos puede conducir esa relación", dice la autora, cuya obra será presentada este jueves a las 19:30, en la Unifranz.



Guerra, abogada de profesión, catedrática universitaria y autora de algunas guías académicas, resume en cinco puntos lo más destacado de su libro al que ella considera un "protocolo de las emociones":



1. Autovaloración. Es fundamental amarnos, para conquistar el amor que merecemos. El amarnos permite que fluya el poder de amar a los demás. Si somos una persona insegura o no nos valoramos por lo que somos vamos a tener mayores problemas en nuestra relación que se traducirán en celos, maltratos y hasta feminicidios.



2.tNunca escojas un corazón roto. Cuando entablamos una relación de pareja con una persona que está saliendo de un amor que le dejó secuelas negativas, lo más probable es que salgamos lastimados, porque habrá la tendencia a convertirse en niñeras, analistas o ser su paño de lágrimas. Un alma sana debe buscar otra alma sana.



3.tNunca dejes de ser tú para que te quieran. Ni en la forma ni en el fondo, pero tampoco se debe llegar al punto de decir: "Si me quieren, bien, sino también". Hay que dar lo mejor de uno, pero siendo auténtico.



4.tNo se puede amar lo que no se conoce. No se debe confundir la pasión con el sentimiento. En una relación de amigos, antes de dar un beso y traspasar el límite de la amistad, debes conocer bien a la otra persona, porque el beso transformará esa relación en otra y si das el paso sin estar segura, lo más seguro es que pierdas esa amistad.



5.tBesar y abrazar cuando te dé la gana. Cuando consideras que estás con la persona correcta, no debes ponerte límites en mostrar tus emociones, porque el besar y abrazar te alimenta como persona y fortalece la relación.