5 razones para entender la derrota del chavismo

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones legislativas que se celebraron en Venezuela el pasado domingo, consiguiendo hasta la tarde de este martes 112 diputados y con ello los dos tercios que le servirán para controlar sin inconvenientes la Asamblea Nacional.



El chavismo pierde de esta manera 17 años de hegemonía parlamentaria, sin la cual hubiera sido imposible que Hugo Chávez ponga en marcha su proyecto político, el cual fue heredado por los lideres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras su muerte en 2013.



Estas son cinco razones que ayudan a entender porque los venezolanos decidieron en las urnas un giro político e ideológico en su país.



1. La crisis económica



Medios locales, como El Nacional de Caracas, afirman que la inflación en Venezuela bordeará el 200% hasta finalizar este 2015. Esto significa que en un año los productos aumentaron 200 veces su precio. Al encarecimiento de la vida se suma el grave desabastecimiento que sufre en la actualidad el país. Las fotografías de colas en supermercados y centros de desabastecimiento son una evidencia de ello.



El Gobierno asegura que es la "oligarquía" la responsable de generar un escenario en el que se muestra una Venezuela en una grave crisis. El mismo Nicolás Maduro, presidente del país, dijo que fue la "guerra económica" una de las causas de la derrota electoral del chavismo.



Otro aspecto importante es el cambiario. Venezuela tiene una cotización oficial que se encuentra en 6.30 bolívares, sin embargo el cambio real es el que se maneja en el mercado paralelo, en el cual un dolar llega a valer hasta 800 bolívares.



A la grave situación económica se suma la caída de los precios de las materias primas, específicamente el petróleo, que es el principal producto de exportación del país. Una rebaja que le ha significado al gobierno menos dinero del que tuvo Chávez en vida.



Sin dinero, algunos de los programas del Gobierno se quedaron sin recursos, lo que hizo perder popularidad al chavismo.



2. La inseguridad



Según cifras oficiales de la Policía de Venezuela, solo en Caracas se registraron 2.600 muertes violentas desde enero hasta julio de este año.



Según el Observatorio Venezolano de Violencia ha habido una transformación del crimen en Venezuela. Pasó de ser desorganizado a estar cada vez más organizado, con grupos importantes que llegan a tener en algunos casos más de 600 miembros.



La violencia en el país se hizo evidente en la etapa electoral, donde los opositores denunciaron en varias oportunidades que estaban siendo atacados por grupos criminales que estaban vinculados al Gobierno.



Uno de los puntos claves de la campaña tuvo que ver con la muerte del opositor Luis Manuel Díaz, que fue asesinado durante un mitín politico.



El Gobierno de Maduro insiste en que no existen grupos criminales vinculados al chavismo y menos "milicias armadas" que estén asesinando opositores.



3. El narcotráfico



Además de la muerte del opositor Luis Manuel Díaz, otro caso que complicó al chavismo durante la campaña electoral fue el de los familiares políticos de Nicolás Maduro que fueron arrestados tratando de enviar droga desde Haití.



Desde meses antes que sucediera este arresto se vinculó al actual y saliente presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, con una red de narcotraficantes de cual era el líder.



Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Cabello, que es además el número dos del chavismo, lo acusó en Estados Unidos de encabezar el "Cartel de los Soles", que estaba formado por militares y exmilitares que se dedicaban al tráfico de drogas.



4. Los presos políticos



En septiembre de este año, el opositor Leopoldo López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión por encabezar una protesta en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que terminó en hechos violentos en 2014.



Acusado de instigador, López fue trasladado desde el momento de su entrega a la Policía a la cárcel militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas, donde denunció que fue sometido a torturas y otras violaciones de sus derechos humanos.



Unas semanas después de la condena, el fiscal Franklin Nieves, reveló desde los Estados Unidos que el juicio fue una "farsa" y la condena que recibió López se hizo bajo la presión del las autoridades chavistas.



El de López es uno de los varios casos de presos políticos o de la acción de la justicia solo para perjudicar a los opositores.



5. La falta de liderazgo en el chavismo



Tras la muerte de Hugo Chávez, el oficialismo venezolano utilizó su imagen para tratar de convencer al país que a pesar de su partida no había otra opción que continuar su proyecto político, sin embargo no fue suficiente.



Ni Maduro, ni Cabello, ni otro dirigente político del oficialismo logró cautivar a las masas como lo hizo Chávez.



Sin embargo en la oposición empezaban a surgir nuevos líderes que representaban la voz de descontento por algunas de las razones arriba mencionadas (la crisis económica, la inseguridad).