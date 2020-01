Charlie Sheen dice que hay muchos famosos de Hollywood con VIH

A un año y medio de haber confesado públicamente que padecía de VIH, Charlie Sheen nuevamente hace polémica con las declaraciones que realizó en un programa radial.

En el espacio radial The Kyle and Jackie O Show al actor le consultaron si creía que hubiera más gente en Hollywood que tiene VIH y que no se atrevía a declararlo, y él respondió que "hay muchas celebridades que tienen VIH, sé quiénes son, pero me lo llevaré a la tumba".

Acerca de su estado de salud, el exprotagonista de Two and a half men indicó que está tomando un fármaco "milagroso" que lo mantiene en buenas condiciones de salud.