El Carnaval cruceño más allá de los anillos

Las plumas, las lentejuelas, los géneros coloridos y todo lo relacionado con la confección de las alegorías de trajes de fantasías carnavaleras son los materiales con los que trabaja a diario Aidita Cuéllar en su tienda taller ubicada en la calle Oruro, casi esquina Ballivián, la tradicional vía de las fantasías de alquiler. Ahí recibe a sus clientes y, dependiendo de lo que solicitan, adapta algún traje, diseña y confecciona o recurre a algunas estrategias para alquilar o vender lo que expone.



Aidita es cruceña y lleva 20 años en el negocio de la confección, recuerda que desde su época escolar se daba modos para elaborar carteritas con retazos de cuerinas, cueros y telas para comercializarlas entre sus compañeras. El material para estos primeros diseños lo conseguía de entre los recortes que desechaba su madre, también costurera, o se los regalaba un zapatero, amigo de su barrio.

Trayectoria a pulso

Hoy, ella es la diseñadora oficial de las representantes carnavaleras de las ciudadelas: Plan Tres Mil, Villa 1º de Mayo y Pampa de la Isla, y la reina de la Federación de Comparsas Carnavaleras de las Ciudadelas (Fecci) también luce sus creaciones en todas sus presentaciones.

“Hace una década que visto a las reinas de las Fecci”. Y así repasa otros recuerdos de sus inicios, cuando su trabajo no era conocido. “Vestí a una reina que en todas sus declaraciones a la prensa mencionaba a una conocida diseñadora como la creadora de sus trajes. Me enojaba y me quedaba viendo la TV, donde se lucían trajes que me había costado hacer y eran atribuidos a otra modista”, cuenta y sonríe.



En su oficio también le ha tocado lidiar con situaciones incómodas, reinas caprichosas y discusiones familiares en el taller. Todas estas experiencias le han enseñado a manejar mejor la relación con las reinas.



Pasa mucho tiempo con las muchachas, y por eso en cada prueba conoce un poco más de su carácter y se anima a proponer diseños basándose en esa información. Tantos años de tratar con diferentes personas le han dado mayor confianza para mejorar su trabajo y estar preparada para los cambios.

Dayana Romero reinará en Warnes. Adoptó como su tierra a la capital warneña, donde hoy es reina de las carnestolendas. Tiene 24 años y fue elegida por Los Amargazos. Es cruceña, administradora de empresas, estudia Derecho y es propietaria de la peluquería y spa Div, del solariun y spa Xclusive y de Desayunos mágicos.

“Me ha pasado de todo”, dice, al referirse a las emergencias que significan en su labor no contar con un material o un elemento de confección, pero asegura que la cercanía de los negocios de sus hermanas y colegas la han librado de estas situaciones

Gabriela I. Reina de la Villa Primero de Mayo

Ellas tienen la palabra

Soy un convencido de que el Carnaval existe gracias a las mujeres, afirmó el abogado y periodista Bismarck Kreidler, autor del libro Las mujeres en el carnaval cruceño, hace siete meses, cuando presentó su último trabajo sobre la fiesta grande de los cruceños.



De esa manera hacemos eco de otra de sus frases: “Es obvio ¿no?”. Por eso buscamos a la diseñadora de los trajes de las reinas de las ciudadelas (Plan Tres Mil, Villa Primero de Mayo y Pampa de la Isla) y a tres soberanas de las provincias del norte integrado que ‘corretean’ entre la capital y la población que las eligió para portar la corona de la fiesta de todos. Dayana Romero (Warnes), Fernanda Rojas (Montero) y Lisbeth Hurtado (Portachuelo) quienes contaron cómo se disfrutan estos festejos en lugares un poco más alejados de la gran urbe.

Carnavalera. Aidita fue Reina de la calle Ballivián

El Carnaval fuera de la ciudad

Vanesa Azogue, (Pampa de la Isla), Sarita Arredondo (Andrés Ibáñez - Plan Tres Mil) y Nahomy Gutiérrez (Villa Primero de Mayo), brillarán fuera del quinto, sexto y séptimo anillos, y a coro remarcaron que en ese escenario aún se vive la esencia del carnaval de las calles, las casas de espera, en familia, entre amigos, al ritmo de carnavales, chobenas y taquiraris.



Dayana Romero resaltó que en Warnes el Carnaval es tiempo de sana confraternización, sin jóvenes encerrados en parqueos, ni pinturas dañinas. Por su parte, Fernanda Rojas, destacó: “El Carnaval tiene que seguir siendo ‘la fiesta de todos’, manteniendo la esencia de las tradiciones cruceñas, por ello en las provincias aún se siente el sabor del Santa Cruz del siglo pasado”. De la misma manera, Lisbeth Hurtado, indicó que en Portachuelo las costumbres de antaño siguen en los ‘tuétanos’ de los pobladores de la pintoresca capital de la provincia Sara