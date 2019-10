Evo dice que Chile envía agentes de inteligencia

El presidente Evo Morales señaló que Chile envía a Bolivia agentes de inteligencia para averiguar datos sobre los argumentos de la Demanda Marítima que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Chile desplaza inteligencia, ni se imaginan. Por aquí, por allá, pero yo me di cuenta, para ese 23 de marzo en el que anuncié que vamos a ir con la demanda, vamos a acudir a La Haya, ya estaba preparado, pero (Chile) mandó un grupo de periodistas. Algunos periodistas chilenos son agentes de inteligencia", sostuvo en Santa Cruz el primer mandatario.



Sostuvo que poco antes del anuncio de acudir a la Corte Internacional, fue "acorralado para una entrevista" por reporteros del vecino país, a los que distrajo con otra información y no así con lo central de su discurso del 23 de marzo de 2011.



"A veces hay que cuidarse, esta última información sacaron de la Cancillería, casi un 50, 60 por ciento es la verdad, pero otras cosas se han inventado. Siempre nos tratan de llevarnos a enfrentamientos internos, pero ya conocemos como opera Chile", explicó el mandatario.



Reveló también que en un principio se pensó en una demanda contra el Tratado de 1904, argumentando el caso del canal de Panamá, proceso en el que ese Estado recuperó territorio frente a Estados Unidos (EEUU), pero luego los juristas corrigieron el planteamiento.



Además recordó que, durante las negociaciones con Michelle Bachelet, el Canciller David Choquehuanca pensó en renunciar una vez conseguida una salida soberana mientras el diálogo bilateral, hecho que no prosperó. Igual, afirmó que Ana María Romero de Campero fue la delegada de Bolivia frente a Chile.