Los Grammy rendirán tributo a Stevie Wonder

Los Grammy rendirán tributo a Steve Wonder en un espectáculo especial luego de la premiación anual de la industria de la música.



Los organizadores de los Grammy anunciaron que, dos días después de la entrega de los mayores premios de la música, producirán un show de dos horas y media el 10 de febrero en el teatro Nokia de Los Ángeles en honor a Wonder.



Un ejecutivo del canal CBS, que transmitirá el tributo en Estados Unidos el 16 de febrero, señaló que el espectáculo "ofrecerá a cada artista que se haya sentido inspirado por Wonder la posibilidad de manifestarle su estima".



Los organizadores no anunciaron por el momento quiénes participarán en el tributo. El cantautor ciego de 64 años ha ganado 25 premios Grammy, incluyendo al más prestigioso Álbum del Año en 1974, 1975 y 1977.



El año pasado, los organizadores de los Grammy también grabaron un especial un par de días después de la ceremonia, aprovechando la densidad de grandes artistas que la premiación atrae a Los Ángeles. En aquella ocasión los homenajeados fueron a Los Beatles, que cumplían 50 años desde su primera llegada a Estados Unidos.



El evento de 2014 facilitó la reunión de los dos miembros vivos de los fabulosos cuatro, Paul McCartney y Ringo Starr, junto a la viuda de John Lennon, Yoko Ono, y su hijo Sean.