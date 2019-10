La lluvia no cesará hasta medio día del viernes

El feriado de Semana Santa llega acompañado de un frente frío que ingresó a Santa Cruz este jueves. El servicio de meteorología de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxliares a la Navegación Aérea (Aasana) informó que la intensa lluvia continuará al menos hasta medio día del viernes, día feriado.



Javier Gunter, pronosticador de Aasana, explicó que hasta las 16:00 de este jueves se había reportado que cayó 1 milimetro de lluvia en Viru Viru y 9 milimetros en El Trompillo. "La precipitación no fue uniforme, es decir que no llovió con la misma intensidad en toda la ciudad", explicó el especialista. 1 milímetro de precipitación equivale a un litro de agua en un metro cuadrado de superficie.



Según el pronóstico de Aasana, el viernes por la tarde dejará de llover pero los los cielos continuarán nubosos, el sábado habrá una mejora considerable del clima.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señala que para este viernes la temperatura mínima será de 18 grados centígrados mientras que la máxima alcanzará los 24 grados. El sábado, el termómetro oscilará entre los 16 y 27 grados.



La Unidad Municipal de Emergencias de Santa Cruz no reportó casos de gravedad. Según la central de la UME, hasta las 16:00 de este viernes había atendido solo dos hechos: la inundación de una vivienda en la avenida Radial 10, y el rescate de un indigente que cayó en un canal de la avenida Piraí, cuarto anillo, y que fue sacado con vida.