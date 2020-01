Fortuna de Slim cae un 44% tras efecto de una norma en comunicación

Con la implementación de las nuevas reglas de competencia en el sector de telecomunicaciones en México, la suerte de América Móvil (AMX) cambió.



La empresa del magnate mexicano Carlos Slim experimentó una sacudida operativa y financiera de la que, a la fecha, no solo no se ha podido recuperar, sino que aún faltan algunos capítulos por escribir.



Las ganancias de la principal compañía de Slim, América Móvil, están en un declive pronunciado. Cayeron un 24% en 2015 y casi un 44% en el primer semestre de este año, según detalló el diario New York Times.



Una métrica cuidadosamente analizada de la rentabilidad en Wall Street también ha caído, y las acciones de la empresa han disminuido en un 39% desde julio del año pasado, detalló el medio estadounidense.



En su informe trimestral de finales de julio, la compañía reconoció que el aumento de la competencia fue limitando sus ganancias en México. De acuerdo con la nueva ley, la empresa de Slim debe someterse a reglas especiales por ser la empresa de telefonía dominante en el país.



No puede cobrar tarifas a sus competidores más pequeños cuando sus usuarios utilicen su red, por ejemplo. Se supone que la compañía debe compartir su infraestructura con los competidores, incluidas las torres para telefonía móvil, por lo que Slim dice que lo obligan a subsidiar a gigantes como AT&T.



Aun así, los cambios han hecho poca mella en la porción de mercado que pertenece a Slim, que retiene casi el 70% del mercado de la telefonía móvil y cerca del 65% en telefonía fija, según el reporte de

El Economista, de México.



En una entrevista, Slim dijo que la nueva ley de telecomunicaciones mexicana establecía el tipo de garantías que todo hombre de negocios aprecia.



Pero se enfureció ante la idea de que su empresa requería una normativa especial por ser dominante, o de que había postergado o impedido la regulación en el pasado.



“Ve todas las regulaciones que nos han impuesto”, dijo. “Cada vez que se quejan de algo, hacen gestiones para que pongan una regulación”, sostuvo el empresario, de acuerdo con New York Times.



Slim reconoció que las ganancias se han reducido. Los problemas de divisas en América Latina han cobrado un precio elevado.



Y el ingreso reciente de AT&T, que ha prometido gastar miles de millones para competir contra la empresa de Slim, ha ayudado a disminuir de manera significativa los precios de la telefonía móvil. Y aun así, dijo Slim, sus clientes se han mantenido fieles.

