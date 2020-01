Cuidado con los efectos negativos de antibióticos

En la mayoría de las situaciones que tienen que ver con bacterias o virus, la primera solución que se piensa es el uso de antibióticos. No obstante, esta no es la única salida para este tipo de problemas de salud.



De esta manera, según el portal de salud mejorconsalud.com, los antibióticos se han convertido en la forma en cómo la medicina moderna resuelve algunos problemas en los pacientes. El problema consiste en la automedicación y el pensar en que si se consumen en mayores cantidades se obtendrán mejores resultados.



La enfermedades más comunes con mayor uso de antibióticos son la amigdalitis, la sinusitis, las infecciones pulmonares y urinarias; También pueden haber otras que se relacionen como la gripe, la bronquitis, la faringitis y la otitis.



Sin embargo, no habrá el efecto que queremos si no atendemos reglas como: emplear el medicamento según la prescripción médica, tomarlo en los tiempos indicados y no guardar ni reciclar ninguno.



Dentro de los problemas que más se presentan por el mal uso de antibióticos están: problemas digestivos, dificultad respiratoria, trastornos en la piel, dolores de cabeza y reacciones alérgicas.