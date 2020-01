Fiscalía identifica el calibre de la bala que mató a Ana Lorena

La Fiscalía General del Estado informó en las últimas horas, que se recuperó la bala que dio fin a la vida de Ana Lorena Tórrez durante la balacera ocurrida el pasado 13 de julio en las instalaciones de Eurochronos, joyería de donde la víctima era la gerenta. Con esta prueba, ahora también se sabe "el calibre del arma" asesina.

Sin embargo, Ramiro Guerrero, autoridad máxima en el Ministerio Público, dijo que se tendrá que esperar el informe final que será entregado por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses de Cochabamba y a los que se les ha pedido "tener como prioridad exclusiva este trabajo".

"He venido a reunirme con los forenses para que se haga un trabajo en el marco de la objetividad y científico pero también los tiempos; esto nos ayudará para esclarecer la verdad material y establecer con precisión, el proyectil, el tipo de proyectil y la trayectoria de la bala", dijo Guerrero a Iván Ramos, periodista de la red Nacional Noticias.

El fiscal también se refirió a que se cuenta con otros elementos como la ropa de la víctima que son utilizados en la investigación y que se ha pedido a "los peritos que midan sus tiempos" para acelerar la conclusión del informe.

El cabo Dionisio Castro Vaca, miembro del Batallón de Seguridad Física Privada de la Policía que se encontraba vigilando el recinto de la joyería Eurochronos cuando irrumpieron cuatro delincuentes fuertemente armados a robar, habló ayer de su imborrable experiencia con la muerte y afirmó que el brasileño Antonio Adao da Silva Costa, que usaba el alias de ‘Negro’, fue quien mató al teniente Óscar Gutiérrez Valenzuela con un fusil calibre 5.56.

‘Abre la porta maldito, te mato, te mato, merda...abre’. No abre, no abre…es digital, es eléctrico el sistema, le dije. ‘Dónde merda está el que maneja esto’, me gritó. No sé, no sé, pues, le dije”.



“Enseguida apareció otro y le habló en portugués y frrraaaa bajaron todo para entrar. Ingresaron los demás y él se quedó conmigo en la puerta. Después desde adentro grita uno ‘a policia, a policia, a policia…’ Eran los camaradas que venían. Eran patrulleros de Tránsito en moto y (Adao) les disparó; ví que las balas llegaron cerquinga de la moto. Justo un micro pasó y los camaradas se salvaron...y desde ahí (el asaltante) se quedó conmigo y disparaba. Él disparaba libre porque yo era su escudo, yo estaba con chaleco antibalas y se ponía detrás de mi y movía el caño, que me quemaba el cuello”, relató Castro.