Perou admite estar fuera y niega asesorar a Samuel

Cynthia Perou, diputada suplente de Unidad Nacional (UN) entre 2009 a 2015, salió a dar su versión sobre las visitas que realizó a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, en la cárcel de Obrajes. Niega que sea la asistente de Samuel Doria Medina.



"En marzo de 2016 fui a la cárcel de mujeres a visitar a Guadalupe Cárdenas en 2 oportunidades y ahí conocí a Gabriela Zapata. Fui a visitarlas una siguiente vez y sólo hablé con Gabriela Zapata, al salir me dijeron que no podía volver por que falte al reglamento al no visitar a Guadalupe" (sic), explicó en su cuenta en Facebbok.



Conoce más: Envían a la cárcel a Arce y Fortún por el caso Zapata





La oficina de Régimen Penitenciario, que depende del Ministerio de Gobierno, señala que la señora Perou ingresó a los centros penitenciarios el 8, 9, 26 y 31 de marzo; además del 4, 7 y 19 de abril, y complementó que se identificó como “amiga” de la reclusa.



"En el mes de abril Gabriela me llamó varias veces para que la visite en la cárcel de Miraflores, la visite tres o cuatro veces en ese recinto y me contaba su vida, pensé en escribir un libro. Esas visitas se acabaron cuando me enfermé en el mes de mayo y estoy en un tratamiento médico fuera del país" (sic), agregó la política de oposición en la red social.



Lea también: Zapata "ratifica" y Fiscalía duda de sus declaraciones



Dentro de su declaración a la Fiscalía, Zapata "no sé, sé que el Dr. León ha coordinado con la Sra. Pilar y una Sra. Cinthya Perú (sic,es Perou), es quien lo trajo al abogado León para que haga la defensa y él ha armado la estrategia".



La acusada se defiende e indica que "todas esas visitas fueron iniciativa y responsabilidad mía. No cometí ningún delito al visitar a Guadalupe Cárdenas y Gabriela Zapata, como lo hicieron muchas personas. No soy asistente de Samuel Doria Medina. Soy militante, orgullosa de UN desde el 2006. Quiero aclarar que no me he fugado de Bolivia, he salido legalmente del país y la prueba es mi registro en migración".