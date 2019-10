El MAS invita un analista para reforzar a Mendoza

"No sé si el país gana un político y pierde un analista, la decisión aún no la he tomado", afirmó en contacto con EL DEBER, Marcelo Silva, conocido analista político del medio. El Movimiento Al Socialismo (MAS) lo invitó para reforzar la campaña de Guillermo Mendoza, su candidato a alcalde en La Paz.



"Hay un pedido para fortificar y fortalecer la candidatura de Guillermo Mendoza. El objetivo es parte de una estrategia que subirá de nivel en los próximos días (...) Si se consolida, se respetará mi independencia como ciudadano, esto marcaría un nuevo ritmo en la campaña", señaló el profesional en contacto telefónico.



Agregó que, de consolidarse la propuesta, iría como concejal suplente de Teresa Rescala a la primera concejalía del municipio paceño por MAS. "Faltan afinar algunos detalles formales, pero hay muchísimo de aporte y coincidencias en el tema del plan de Gobierno", dijo.



"Mi meta no es buscar espacios políticos sino tener una presencia ciudadana muy fuerte y eso podría valer el acercamiento. No sabemos lo que gana o pierde La Paz, se sabrá esta noche. Veremos si el país se queda sin un analista", declaró Silva.



Sin embargo, la dirigencia departamental del oficialismo da por descontada la participación de Silva y, según reveló una fuente, se alista un acto de presentación para las próximas horas.